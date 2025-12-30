(16) 99963-6036
Oportunidade

Unimed São Carlos abre processo seletivo com vagas em diversas áreas

30 Dez 2025 - 18h44Por Da redação
Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação

 

A Unimed São Carlos está com processo seletivo aberto para preenchimento de novas vagas em seu quadro de colaboradores. As oportunidades contemplam diferentes áreas, incluindo tecnologia, saúde e administração.

Estão disponíveis vagas para os cargos de Analista de Sistemas Jr., Assistente de TI I, Técnico de Laboratório, Analista de Contas Médicas Jr. e Psicólogo I.

De acordo com a cooperativa, os currículos dos candidatos interessados serão recebidos exclusivamente por meio do site oficial da Unimed São Carlos, não sendo aceitas inscrições presenciais ou por outros canais.

Os interessados devem acessar a página “Trabalhe Conosco”, onde é possível conferir mais detalhes sobre cada vaga e realizar o cadastro do currículo:
 https://www.unimed.coop.br/site/web/saocarlos/trabalhe-conosco

