Tecumseh anuncia novas vagas de emprego em São Carlos

Tecumseh - Crédito: Maycon Maximino

A Tecumseh divulgou uma nova lista de oportunidades de trabalho em sua unidade de São Carlos (SP). As vagas contemplam áreas como engenharia, operações, recursos humanos, finanças, vendas e programas de estágio e jovem aprendiz. Confira os cargos disponíveis:

Estágio em Excelência Operacional

Estágio em Engenharia de Excelência Operacional

Especialista em EHS

Analista de Desenvolvimento de Produtos Pleno/Sênior – Engenharia

Analista de Controladoria Sênior

Conferente I

Técnico de Engenharia – Foco em Documentação Técnica

Estágio em Engenharia (Pesquisa e Desenvolvimento/P&D)

Jovem Aprendiz – Técnico Administrativo

Técnico Eletrônico (Engenharia) – Desenvolvimento de Novos Produtos

Técnico de Montagem (Engenharia) – Desenvolvimento de Novos Produtos

Engineering Manager | Corporate New Technology Development – Advanced

Estágio Técnico em Segurança do Trabalho

Estágio em Qualidade de Fornecedor (Área de Compras)

Gestor(a) de Contas Pleno (Key Account)

Estágio em Atendimento ao Cliente (Área de Vendas)

Pesquisador(a) Júnior – Engenharia de Produto

Estágio Técnico em Fabricação Mecânica, Mecatrônica, Mecânica ou Elétrica

Banco de Talentos – Pessoa com Deficiência

Os interessados podem conferir mais informações e se candidatar por meio do site oficial da empresa por meio deste link.

