Tecumseh anuncia novas vagas de emprego em São Carlos

12 Jan 2026 - 06h46Por Da redação
Tecumseh - Crédito: Maycon MaximinoTecumseh - Crédito: Maycon Maximino

A Tecumseh divulgou uma nova lista de oportunidades de trabalho em sua unidade de São Carlos (SP). As vagas contemplam áreas como engenharia, operações, recursos humanos, finanças, vendas e programas de estágio e jovem aprendiz. Confira os cargos disponíveis:

  • Estágio em Excelência Operacional

  • Estágio em Engenharia de Excelência Operacional

  • Especialista em EHS 

  • Analista de Desenvolvimento de Produtos Pleno/Sênior – Engenharia 

  • Analista de Controladoria Sênior

  • Conferente I

  • Técnico de Engenharia – Foco em Documentação Técnica 

  • Estágio em Engenharia (Pesquisa e Desenvolvimento/P&D)

  • Jovem Aprendiz – Técnico Administrativo

  • Técnico Eletrônico (Engenharia) – Desenvolvimento de Novos Produtos

  • Técnico de Montagem (Engenharia) – Desenvolvimento de Novos Produtos 

  • Engineering Manager | Corporate New Technology Development – Advanced

  • Estágio Técnico em Segurança do Trabalho 

  • Estágio em Qualidade de Fornecedor (Área de Compras) 

  • Gestor(a) de Contas Pleno (Key Account) 

  • Estágio em Atendimento ao Cliente (Área de Vendas)

  • Pesquisador(a) Júnior – Engenharia de Produto

  • Estágio Técnico em Fabricação Mecânica, Mecatrônica, Mecânica ou Elétrica 

  • Banco de Talentos – Pessoa com Deficiência

Os interessados podem conferir mais informações e se candidatar por meio do site oficial da empresa por meio deste link

