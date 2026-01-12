Tecumseh anuncia novas vagas de emprego em São Carlos

A Tecumseh divulgou uma nova lista de oportunidades de trabalho em sua unidade de São Carlos (SP). As vagas contemplam áreas como engenharia, operações, recursos humanos, finanças, vendas e programas de estágio e jovem aprendiz. Confira os cargos disponíveis:
-
Estágio em Excelência Operacional
-
Estágio em Engenharia de Excelência Operacional
-
Especialista em EHS
-
Analista de Desenvolvimento de Produtos Pleno/Sênior – Engenharia
-
Analista de Controladoria Sênior
-
Conferente I
-
Técnico de Engenharia – Foco em Documentação Técnica
-
Estágio em Engenharia (Pesquisa e Desenvolvimento/P&D)
-
Jovem Aprendiz – Técnico Administrativo
-
Técnico Eletrônico (Engenharia) – Desenvolvimento de Novos Produtos
-
Técnico de Montagem (Engenharia) – Desenvolvimento de Novos Produtos
-
Engineering Manager | Corporate New Technology Development – Advanced
-
Estágio Técnico em Segurança do Trabalho
-
Estágio em Qualidade de Fornecedor (Área de Compras)
-
Gestor(a) de Contas Pleno (Key Account)
-
Estágio em Atendimento ao Cliente (Área de Vendas)
-
Pesquisador(a) Júnior – Engenharia de Produto
-
Estágio Técnico em Fabricação Mecânica, Mecatrônica, Mecânica ou Elétrica
-
Banco de Talentos – Pessoa com Deficiência
Os interessados podem conferir mais informações e se candidatar por meio do site oficial da empresa por meio deste link.