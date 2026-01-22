Savegnago adota escala 5x2 para todas as unidades a partir de fevereiro

Savegnago Praça Itália - Crédito: divulgação

A Rede de Supermercados Savegnago, com mais de 60 lojas no interior de São Paulo e cerca de 13 mil funcionários, anunciou que a escala de trabalho 5x2 será adotada em todas as unidades da rede no Brasil a partir de fevereiro. A informação foi divulgada com exclusividade ao Portal Araraquara Agora.

O modelo, que prevê cinco dias de trabalho seguidos de duas folgas semanais, começou como projeto-piloto na unidade de Indaiatuba, em novembro de 2025, e foi posteriormente expandido para lojas em Campinas, Sumaré e Hortolândia, além de unidades do Paulistão Atacadista em Barretos, Sertãozinho e Franca.

Segundo a empresa, os primeiros meses de teste foram avaliados de forma positiva. “A escala 5x2 tem proporcionado aos colaboradores mais tempo para a convivência familiar e para a organização da vida pessoal, o que reflete diretamente no bem-estar e no equilíbrio entre vida profissional e pessoal”, destaca Michel Campos, gerente de Recursos Humanos do Grupo Savegnago.

