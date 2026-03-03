SÃ£o Carlos gera 105 empregos em janeiro de 2026

Linha de montagem da VW SÃ£o Carlos: setor industrial foi que mais gerou empregos em janeiro de 2026 foi a indÃºstria, com saldo positivo de 207 vagas - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados na manhã desta terça-feira, 3 de março, pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, revelam que São Carlos apresentou saldo positivo de 105 vagas no mercado de trabalho em janeiro deste ano. Esse saldo é a diferença entre 3.856 contratações de trabalhadores e 3.751 demissões.

O CAGED pesquisa mensalmente a variação do trabalho formal, ou seja, o emprego com carteira assinada e com direitos trabalhistas, como férias remuneradas mais um terço do salário, décimo terceiro salário, aviso prévio, FGTS, etc.

O setor que mais gerou empregos neste primeiro mês de 2026 foi a indústria, com saldo positivo de 207 vagas. A área fabril admitiu 1.094 pessoas e demitiu 887. Em seguida vem o setor da construção, que abriu 54 postos de trabalho, com 242 admissões e 188 cortes.

Serviços aparece em terceiro lugar, gerando 8 vagas, diferença entre 1.554 contratações e 1.546 desligamentos.

Dois segmentos apresentaram números negativos. A agropecuária fechou 29 empregos, saldo entre 106 novos contratos e 335 demissões. O comércio fechou 135 postos de trabalho, pois admitiu 860 pessoas e cortou outras 995.

ARARAQUARA – O mês de janeiro fechou com saldo positivo de 451 empregos em Araraquara. Afinal, houve 3.785 admissões, mas também 3.334 demissões. A indústria gerou 291 vagas, a construção mais 230 e serviços outros 228 postos de trabalho. O comércio apresentou saldo negativo de 29, e a agropecuária cortou 89 vagas.

RIO CLARO – A construção puxou a geração de vagas em Rio Claro no mês de janeiro, com saldo positivo de 386 vagas. A indústria abriu 291 postos de trabalho e serviços mais 231. O segmento da agropecuária teve saldo negativo de 6 vagas, e a área de comércio eliminou 125 empregos.

GERAÇÃO DE EMPREGO – JANEIRO DE 2026 (fonte: CAGED)

SÃO CARLOS

105 EMPREGOS

3.856 ADMISSÕES

3.751 DEMISSÕES

ARARAQUARA

451 EMPREGOS

3.785 ADMISSÕES

3.334 DEMISSÕES

RIO CLARO

768 EMPREGOS

3.623 ADMISSÕES

2.855 DEMISSÕES

