São Carlos fica em 28º lugar no ranking do emprego em 2025

São Carlos conquistou o 28º lugar no ranking dos municípios que mais geraram empregos entre janeiro e novembro de 2025. Nesse período, a cidade abriu 3.084 postos de trabalho. Entre os 26 municípios da Região Central Paulista, apenas Matão ficou à frente de São Carlos, na 14ª colocação, com a abertura de 5.633 vagas nos primeiros 11 meses do ano passado.
Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Araraquara obteve, no mesmo período, a 37ª colocação entre os campeões de emprego, com a geração de 2.259 novos empregos formais. Rio Claro, que fica na Região de Piracicaba, mas está próxima de São Carlos, além de ter porte semelhante, ficou na 47ª posição, com a assinatura de 1.767 novos contratos de trabalho.
EMPREGO NO ESTADO – O estado de São Paulo criou 31,1 mil vagas de emprego com carteira assinada em novembro de 2025, o equivalente a mais de mil vagas por dia. De janeiro a novembro, foram mais de 530 mil vagas de emprego formal criadas. No acumulado de 12 meses, foram 342 mil oportunidades.
Assim, o estado criou 36% do total de vagas com carteira assinada do país em novembro, 28% do total em 11 meses e 26% em 12 meses, números que consolidam São Paulo como a unidade da Federação com maior saldo de vagas do país.
Em todos os períodos houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,21% em novembro, 3,74% no acumulado do ano e 2,4% no acumulado de 12 meses.
VEJA AS 50 CIDADES CAMPEÃS DE EMPREGO NOS 11 MESES DO ANO:
São Paulo: 163.283
Osasco: 27.588
Guarulhos: 8.681
Barueri: 14.196
Campinas: 9.401
Bauru: 9.198
São José dos Campos: 9.167
São Bernardo do Campo: 8.784
Sorocaba: 8.480
Santo André: 8.062
Santos: 7.616
Ribeirão Preto: 6.876
Jundiaí: 6.091
Matão: 5.633
Sumaré: 5.262
Taubaté: 4.726
São José do Rio Preto: 4.529
Franca: 4.485
Cajamar: 4.112
São Caetano do Sul: 4.052
Mauá: 3.547
Mogi Guaçu: 3.514
Limeira: 3.457
Tatuí: 3.425
Atibaia: 3.303
Mogi das Cruzes: 3.218
Piracicaba: 3.131
São Carlos: 3.084
Cotia: 3.009
Presidente Prudente: 2.975
Bebedouro: 2.962
Jacareí: 2.840
Birigui: 2.716
Itaquaquecetuba: 2.680
Diadema: 2.615
Indaiatuba: 2.357
Araraquara: 2.259
Araçatuba: 2.193
Marília: 2.158
Botucatu: 2.154
Monte Mor: 1.912
Embu das Artes: 1.861
Franco da Rocha: 1.826
Monte Azul Paulista: 1.800
Capela do Alto: 1.797
Paulínia: 1.776
Rio Claro: 1.767
Americana: 1.740
Carapicuíba: 1.689
Catanduva: 1.637
Regionalmente, os desempenhos mais expressivos, em 12 meses, ocorreram na capital (108 mil), nos demais municípios da Região Metropolitana (87 mil) e nas regiões administrativas de Campinas (40 mil), Sorocaba (23 mil) e São José dos Campos (17 mil), respondendo por 80% dos empregos gerados no estado de São Paulo. Veja as regiões com maior saldo de vagas:
Região Metropolitana de SP: 194.542
Campinas: 39.855
Sorocaba: 23.489
São José dos Campos: 16.982
Santos: 12.526
Marília: 8.786
Bauru: 8.639
São José do Rio Preto: 7.608
Presidente Prudente: 7.324
Central: 6.365
Araçatuba: 5.956
Barretos: 3.749
Itapeva: 2.729
Ribeirão Preto: 1.644
Franca: 1.478
Registro: 186
Em novembro, as regiões com maior saldo de vagas foram:
Região Metropolitana de SP: 34.765
Santos: 2.724
São José dos Campos: 2.395
Bauru: 516
Presidente Prudente: 493
Araçatuba: 286
Itapeva: 215
Registro: 202
VEJA AS REGIÕES COM MAIOR SALDO DE VAGAS NO ACUMULADO DE 2025 ATÉ NOVEMBRO:
Região Metropolitana de SP: 281.096
Campinas: 74.203
Sorocaba: 33.993
São José dos Campos: 22.955
Bauru: 16.956
São José do Rio Preto: 16.776
Central: 12.729
Santos: 12.457
Marília: 12.136
Ribeirão Preto: 11.459
Araçatuba: 11.285
Presidente Prudente: 9.731
Barretos: 8.466
Franca: 6.122
Itapeva: 4.555
Registro: 797
São Paulo – vagas criadas
Novembro: 31.104 postos
Acumulado do ano: 535.716
Últimos 12 meses: 341.858
Brasil – vagas criadas
Novembro: 85.864
Acumulado do ano: 1.895.130
Sudeste – vagas criadas
Novembro: 43.334
Acumulado do ano: 835.140
Setores com mais contratações
O setor de Serviços foi o que mais criou vagas em novembro, totalizando 32.363 postos. Dentro do setor, destacam-se Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (27.019), Alojamento e alimentação (3.379) e Transporte, armazenagem e correio (1.662).
O setor de Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas vem em seguida na criação de vagas em novembro, com 20.446 postos.
SALÁRIO MÉDIO – Em novembro, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.635,19, seguido pelo Distrito Federal (R$ 2.412,65), Santa Catarina (R$ 2.362,30) e Rio de Janeiro (R$ 2.286,92). O salário de admissão de São Paulo é 14% maior que o do Brasil (R$ 2.310,78). O Sudeste foi a região com maior valor médio no país (R$ 2.478,01).