São Carlos fica em 28º lugar no ranking do emprego em 2025

Carteira de trabalho - Crédito: divulgação

São Carlos conquistou o 28º lugar no ranking dos municípios que mais geraram empregos entre janeiro e novembro de 2025. Nesse período, a cidade abriu 3.084 postos de trabalho. Entre os 26 municípios da Região Central Paulista, apenas Matão ficou à frente de São Carlos, na 14ª colocação, com a abertura de 5.633 vagas nos primeiros 11 meses do ano passado.

Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Araraquara obteve, no mesmo período, a 37ª colocação entre os campeões de emprego, com a geração de 2.259 novos empregos formais. Rio Claro, que fica na Região de Piracicaba, mas está próxima de São Carlos, além de ter porte semelhante, ficou na 47ª posição, com a assinatura de 1.767 novos contratos de trabalho.

EMPREGO NO ESTADO – O estado de São Paulo criou 31,1 mil vagas de emprego com carteira assinada em novembro de 2025, o equivalente a mais de mil vagas por dia. De janeiro a novembro, foram mais de 530 mil vagas de emprego formal criadas. No acumulado de 12 meses, foram 342 mil oportunidades.

Assim, o estado criou 36% do total de vagas com carteira assinada do país em novembro, 28% do total em 11 meses e 26% em 12 meses, números que consolidam São Paulo como a unidade da Federação com maior saldo de vagas do país.

Em todos os períodos houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,21% em novembro, 3,74% no acumulado do ano e 2,4% no acumulado de 12 meses.

VEJA AS 50 CIDADES CAMPEÃS DE EMPREGO NOS 11 MESES DO ANO:

São Paulo: 163.283

Osasco: 27.588

Guarulhos: 8.681

Barueri: 14.196

Campinas: 9.401

Bauru: 9.198

São José dos Campos: 9.167

São Bernardo do Campo: 8.784

Sorocaba: 8.480

Santo André: 8.062

Santos: 7.616

Ribeirão Preto: 6.876

Jundiaí: 6.091

Matão: 5.633

Sumaré: 5.262

Taubaté: 4.726

São José do Rio Preto: 4.529

Franca: 4.485

Cajamar: 4.112

São Caetano do Sul: 4.052

Mauá: 3.547

Mogi Guaçu: 3.514

Limeira: 3.457

Tatuí: 3.425

Atibaia: 3.303

Mogi das Cruzes: 3.218

Piracicaba: 3.131

São Carlos: 3.084

Cotia: 3.009

Presidente Prudente: 2.975

Bebedouro: 2.962

Jacareí: 2.840

Birigui: 2.716

Itaquaquecetuba: 2.680

Diadema: 2.615

Indaiatuba: 2.357

Araraquara: 2.259

Araçatuba: 2.193

Marília: 2.158

Botucatu: 2.154

Monte Mor: 1.912

Embu das Artes: 1.861

Franco da Rocha: 1.826

Monte Azul Paulista: 1.800

Capela do Alto: 1.797

Paulínia: 1.776

Rio Claro: 1.767

Americana: 1.740

Carapicuíba: 1.689

Catanduva: 1.637

Regionalmente, os desempenhos mais expressivos, em 12 meses, ocorreram na capital (108 mil), nos demais municípios da Região Metropolitana (87 mil) e nas regiões administrativas de Campinas (40 mil), Sorocaba (23 mil) e São José dos Campos (17 mil), respondendo por 80% dos empregos gerados no estado de São Paulo. Veja as regiões com maior saldo de vagas:

Região Metropolitana de SP: 194.542

Campinas: 39.855

Sorocaba: 23.489

São José dos Campos: 16.982

Santos: 12.526

Marília: 8.786

Bauru: 8.639

São José do Rio Preto: 7.608

Presidente Prudente: 7.324

Central: 6.365

Araçatuba: 5.956

Barretos: 3.749

Itapeva: 2.729

Ribeirão Preto: 1.644

Franca: 1.478

Registro: 186

Em novembro, as regiões com maior saldo de vagas foram:

Região Metropolitana de SP: 34.765

Santos: 2.724

São José dos Campos: 2.395

Bauru: 516

Presidente Prudente: 493

Araçatuba: 286

Itapeva: 215

Registro: 202

VEJA AS REGIÕES COM MAIOR SALDO DE VAGAS NO ACUMULADO DE 2025 ATÉ NOVEMBRO:

Região Metropolitana de SP: 281.096

Campinas: 74.203

Sorocaba: 33.993

São José dos Campos: 22.955

Bauru: 16.956

São José do Rio Preto: 16.776

Central: 12.729

Santos: 12.457

Marília: 12.136

Ribeirão Preto: 11.459

Araçatuba: 11.285

Presidente Prudente: 9.731

Barretos: 8.466

Franca: 6.122

Itapeva: 4.555

Registro: 797

São Paulo – vagas criadas

Novembro: 31.104 postos

Acumulado do ano: 535.716

Últimos 12 meses: 341.858

Brasil – vagas criadas

Novembro: 85.864

Acumulado do ano: 1.895.130

Sudeste – vagas criadas

Novembro: 43.334

Acumulado do ano: 835.140

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o que mais criou vagas em novembro, totalizando 32.363 postos. Dentro do setor, destacam-se Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (27.019), Alojamento e alimentação (3.379) e Transporte, armazenagem e correio (1.662).

O setor de Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas vem em seguida na criação de vagas em novembro, com 20.446 postos.

SALÁRIO MÉDIO – Em novembro, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.635,19, seguido pelo Distrito Federal (R$ 2.412,65), Santa Catarina (R$ 2.362,30) e Rio de Janeiro (R$ 2.286,92). O salário de admissão de São Paulo é 14% maior que o do Brasil (R$ 2.310,78). O Sudeste foi a região com maior valor médio no país (R$ 2.478,01).

