Santa Casa de São Carlos abre vagas de emprego para diversos setores

A Santa Casa de São Carlos está com processos seletivos abertos para o preenchimento de vagas em diferentes áreas da instituição. As oportunidades contemplam níveis fundamental, médio, técnico e superior, com atuação tanto em setores assistenciais quanto administrativos.

Os interessados devem enviar o currículo até o dia 18 de janeiro para o e-mail processoseletivo@santacasasaocarlos.com.br, informando no assunto o nome da vaga pretendida.

Entre as exigências, os candidatos aprovados deverão apresentar comprovante de vacinação obrigatória, incluindo COVID-19 (três doses), Hepatite B (três doses), Tríplice Viral (duas doses) e Dupla Adulto (reforço atualizado).

Confira as vagas disponíveis:

Ajudante de Cozinha

Setor: Serviço de Nutrição e Dietética (SND)

Requisitos: Ensino Fundamental

Habilidades: Comprometimento, proatividade e boas práticas na manipulação e pré-preparo de alimentos (legumes, carnes, verduras, cereais e sobremesas)

Desejável: Experiência na área

Copeira

Setor: Serviço de Nutrição e Dietética (SND)

Requisitos: Ensino Fundamental

Habilidades: Comprometimento e proatividade

Desejável: Experiência na área

Assistente Comercial

Setor: Departamento Comercial

Atribuições: Apoio nas negociações com convênios, empresas e particulares; elaboração e acompanhamento de propostas; contato com setores internos (faturamento, recepção, auditoria, enfermagem e financeiro); atendimento e suporte a clientes internos e externos

Requisitos: Ensino médio completo; experiência prévia na área comercial (preferencialmente hospitalar/saúde); conhecimentos em convênios médicos, tabelas, autorizações e faturamento; noções de contratos e negociações; domínio do pacote Office (Excel e Word) e facilidade com sistema hospitalar MV

Habilidades: Comunicação, organização, atenção a detalhes, negociação, proatividade, ética, confidencialidade, trabalho sob pressão e em equipe

Desejável: Ensino superior em Administração, Gestão Comercial, Gestão Hospitalar ou áreas afins

Fonoaudiólogo

Setor: Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)

Requisitos: Graduação em Fonoaudiologia com diploma registrado; registro ativo no CRFa; CNH categoria B

Desejáveis: Experiência em manejo de disfagia para atendimento domiciliar e saúde da família; pós-graduação em disfagia ou fonoaudiologia hospitalar

Carga horária: 30 horas semanais

Técnico de Enfermagem

Setor: Hemodinâmica

Atribuições: Preparo do paciente no pré e pós-procedimento; atuação em sala cirúrgica; reposição e controle de materiais de farmácia, almoxarifado e CME

Requisitos: Curso técnico completo; Coren ativo; disponibilidade para plantão de sobreaviso noturno e aos finais de semana

Observação: Para candidatos internos, é necessário ter mais de um ano de vínculo com a instituição

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Recursos Humanos (RH) pelos telefones (16) 3509-1192 ou (16) 3509-1382.

