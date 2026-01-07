(16) 99963-6036
quarta, 07 de janeiro de 2026
Empregos

Santa Casa de São Carlos abre vagas de emprego para diversos setores

07 Jan 2026 - 18h20Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Santa Casa de São Carlos abre vagas de emprego para diversos setores -

A Santa Casa de São Carlos está com processos seletivos abertos para o preenchimento de vagas em diferentes áreas da instituição. As oportunidades contemplam níveis fundamental, médio, técnico e superior, com atuação tanto em setores assistenciais quanto administrativos.

Os interessados devem enviar o currículo até o dia 18 de janeiro para o e-mail processoseletivo@santacasasaocarlos.com.br, informando no assunto o nome da vaga pretendida.

Entre as exigências, os candidatos aprovados deverão apresentar comprovante de vacinação obrigatória, incluindo COVID-19 (três doses), Hepatite B (três doses), Tríplice Viral (duas doses) e Dupla Adulto (reforço atualizado).

Confira as vagas disponíveis:

Ajudante de Cozinha

  • Setor: Serviço de Nutrição e Dietética (SND)

  • Requisitos: Ensino Fundamental

  • Habilidades: Comprometimento, proatividade e boas práticas na manipulação e pré-preparo de alimentos (legumes, carnes, verduras, cereais e sobremesas)

  • Desejável: Experiência na área

Copeira

  • Setor: Serviço de Nutrição e Dietética (SND)

  • Requisitos: Ensino Fundamental

  • Habilidades: Comprometimento e proatividade

  • Desejável: Experiência na área

Assistente Comercial

  • Setor: Departamento Comercial

  • Atribuições: Apoio nas negociações com convênios, empresas e particulares; elaboração e acompanhamento de propostas; contato com setores internos (faturamento, recepção, auditoria, enfermagem e financeiro); atendimento e suporte a clientes internos e externos

  • Requisitos: Ensino médio completo; experiência prévia na área comercial (preferencialmente hospitalar/saúde); conhecimentos em convênios médicos, tabelas, autorizações e faturamento; noções de contratos e negociações; domínio do pacote Office (Excel e Word) e facilidade com sistema hospitalar MV

  • Habilidades: Comunicação, organização, atenção a detalhes, negociação, proatividade, ética, confidencialidade, trabalho sob pressão e em equipe

  • Desejável: Ensino superior em Administração, Gestão Comercial, Gestão Hospitalar ou áreas afins

Fonoaudiólogo

  • Setor: Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)

  • Requisitos: Graduação em Fonoaudiologia com diploma registrado; registro ativo no CRFa; CNH categoria B

  • Desejáveis: Experiência em manejo de disfagia para atendimento domiciliar e saúde da família; pós-graduação em disfagia ou fonoaudiologia hospitalar

  • Carga horária: 30 horas semanais

Técnico de Enfermagem

  • Setor: Hemodinâmica

  • Atribuições: Preparo do paciente no pré e pós-procedimento; atuação em sala cirúrgica; reposição e controle de materiais de farmácia, almoxarifado e CME

  • Requisitos: Curso técnico completo; Coren ativo; disponibilidade para plantão de sobreaviso noturno e aos finais de semana

  • Observação: Para candidatos internos, é necessário ter mais de um ano de vínculo com a instituição

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Recursos Humanos (RH) pelos telefones (16) 3509-1192 ou (16) 3509-1382.

Leia Também

Região Central gera 12.814 empregos nos primeiros onze meses de 2025
Trabalho19h04 - 07 Jan 2026

Região Central gera 12.814 empregos nos primeiros onze meses de 2025

Auxiliar de limpeza, motorista, mecânico: Balcão do SCA oferece novas vagas de emprego; confira
Há vagas14h16 - 07 Jan 2026

Auxiliar de limpeza, motorista, mecânico: Balcão do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil; há vagas para São Carlos
Oportunidade 06h34 - 06 Jan 2026

Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil; há vagas para São Carlos

Unimed São Carlos abre processo seletivo com vagas em diversas áreas
Oportunidade 18h44 - 30 Dez 2025

Unimed São Carlos abre processo seletivo com vagas em diversas áreas

Calor pode aumentar risco de casos de AVC, alerta médico da Santa Casa
Saúde08h17 - 25 Dez 2025

Calor pode aumentar risco de casos de AVC, alerta médico da Santa Casa

Últimas Notícias