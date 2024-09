SAAE abre concurso público com várias vagas para todos os níveis de escolaridade

SAAE São Carlos - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) publicou nesta quarta-feira, 04/09, no Diário Oficial do Município, o edital de concurso público para seleção de candidatos de níveis fundamental completo, médio e médio técnico e superior. O período de inscrições é de 04/09 a 29/09, e a realização da prova objetiva será entre os dias 19 e 20/10. A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site www.msconcursos.com.br, onde também está à disposição, na íntegra do edital, as diversas especificidades, datas e prazos a serem cumpridos pelos candidatos. No total, 34 vagas estarão em disputa. As taxas de inscrição são de R$ 35,62 para nível fundamental completo; R$ 45,00 para nível médio e médio técnico; e R$ 54,37 para nível superior.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - Para nível fundamental completo, há vagas para auxiliar de manutenção geral (02); controlador externo de abastecimento (01); eletricista de manutenção (01); encanador (03); motorista (01); operador de máquinas pesadas (02) e pedreiro (CR- cadastro de reserva) Nesta modalidade, os salários variam de R$ 2.546,00 a R$ 3.284,00.

NÍVEL MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO - Para nível médio e médio técnico, as vagas são para aferidor de hidrômetro (01); assistente administrativo (02); fiscal ambiental (01); fiscal de instalações hidráulicas (01) ; fiscal leiturista (02); operador de automação (01); operador de ETA (01); operador de ETE (01); técnico em segurança do trabalho (01); técnico em eletrônica (01); técnico em eletrotécnica (01); técnico em informática (01); técnico em mecânica (01) e técnico em química (01). Nesta categoria, os salários vão de R$ 2.940,00 a R$ 3.522,00.

NÍVEL SUPERIOR - Em nível superior, as vagas disponíveis são para analista de sistemas; analista jurídico; assistente social; engenheiro ambiental; engenheiro civil; engenheiro mecânico e jornalista. Há uma vaga para cada uma destas funções e os salários estão entre R$ 5.450,00 e R$ 8.881,00.

Em caso de dúvidas sobre este concurso público, desde a publicação do edital até a homologação do certame, o candidato poderá entrar em contato com a empresa MSCONCURSOS, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h30, e das 14h às 18h (horário de Brasília), através do telefone (67) 3253-6683, ou pelo e-mail faleconosco@msconcursos.com.br

