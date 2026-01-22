Região Central tem 424 vagas de emprego disponíveis; confira as ocupações mais procuradas

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do Governo de São Paulo oferecem 424 vagas de emprego na região Central desde a última segunda-feira (19).
Para utilizar os serviços do PAT em seu município, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os endereços podem ser conferidos neste link.
Além das vagas, os PATs oferecem atendimento e serviços gratuitos aos trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego. É importante lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, e o número pode variar ao longo do dia.
AS DEZ OCUPAÇÕES COM MAIS VAGAS OFERECIDAS NESTA REGIÃO SÃO:
– Alimentador de linha de produção: 78 vagas;
– Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais): 26 vagas;
– Soldador: 22 vagas;
– Atendente de lojas e mercados: 22 vagas;
– Tratorista agrícola: 13 vagas;
– Operador de caixa: 13 vagas;
– Montador de equipamentos elétricos (transformadores): 12 vagas;
– Auxiliar de logística: 11 vagas;
– Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar: 11 vagas;
– Coletor de lixo domiciliar: 10 vagas.
Ao todo, o estado tem 14.153 vagas disponíveis nos PATs nesta segunda-feira (19). Veja abaixo o número de vagas nas demais regiões administrativas do estado:
– Araçatuba: 130 vagas;
– Barretos: 153 vagas;
– Bauru: 135 vagas;
– Campinas: 2.899 vagas;
– Franca: 142 vagas;
– Itapeva: 29 vagas;
– Marília: 415 vagas;
– Ribeirão Preto: 173 vagas;
– Santos: 909 vagas;
– Sorocaba: 1.034 vagas;
– São José do Rio Preto: 221 vagas;
– São José dos Campos: 976 vagas;
– São Paulo: 6.513 vagas.