Região Central perde 1.898 empregos formais em novembro

Plantação de cana; cultura é uma das principais de Santa Rita do Passa Quatro, município que cortou 1.643 postos de trabalho em novembro do ano passado. - Crédito: Reprodução

A Região Central Paulista, também referida como Região Administrativa Central (RA) do Estado de São Paulo, perdeu 1.898 empregos nos primeiros nove meses de 2025. Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, e incluem apenas o trabalho formal, ou seja, aquele com carteira assinada e todos os direitos previstos na CLT.

A pesquisa do CAGED revela que, no mês de novembro de 2025, apenas 10 municípios (São Carlos, Araraquara, Américo Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Borborema, Dourado, Gavião Peixoto, Rincão, Santa Lúcia e Taquaritinga) apresentaram saldo positivo, somando, no total, 439 empregos. Mesmo nesses municípios, os números foram bastante modestos. O município que mais gerou empregos em novembro foi Araraquara, com apenas 156 vagas. São Carlos apresentou um saldo positivo ridículo de apenas cinco vagas.

Porém, os outros 16 municípios (Cândido Rodrigues, Descalvado, Dobrada, Fernando Prestes, Ibaté, Ibitinga, Itápolis, Matão, Motuca, Nova Europa, Porto Ferreira, Santa Ernestina, Santa Rita do Passa Quatro, Tabatinga, Trabiju e Ribeirão Bonito) somaram um saldo negativo de 2.202 vagas.

Novembro foi um mês tão ruim para a região que até Matão, que vinha puxando a geração de novos postos de trabalho, apresentou saldo negativo de 309 vagas. Santa Rita do Passa Quatro teve o pior desempenho, eliminando 1.643 empregos.

A região se destaca pela diversidade de sua estrutura produtiva, com setores como agroindústria, têxtil, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos, além de um forte desenvolvimento tecnológico, especialmente em São Carlos, onde se localizam importantes centros de pesquisa.

A RA Central ocupa 11.093,30 km², o equivalente a 4,46% do território paulista. Araraquara e São Carlos atuam como importantes polos regionais, com destaque para suas universidades e centros de pesquisa.

Entre os setores produtivos estão a agroindústria (açúcar, suco de frutas, ração), os setores têxteis (Ibitinga, Borborema e Tabatinga), vestuário, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos e desenvolvimento tecnológico.

Gavião Peixoto, onde a Embraer realiza a montagem final de aeronaves, e São Carlos, com seus centros de pesquisa, são exemplos do setor de alta tecnologia na região. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico criou polos para incentivar setores como Alimentos e Bebidas, Metal-Metalúrgico, Saúde e Farma e Têxtil, Vestuário e Acessórios.

São Carlos é um dos municípios que compõem a região central e é conhecida por sua forte vocação para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. A cidade abriga importantes centros de pesquisa e universidades, como a UFSCar, a USP e o Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Além disso, a proximidade com Araraquara, outro importante polo da região, cria uma relação de intensa interdependência entre as duas cidades.

Além de Araraquara e São Carlos, a região central inclui outros municípios como Ibitinga, Matão, Itápolis, Porto Ferreira e Descalvado, entre outros, cada um com suas características e setores produtivos específicos.

O economista Sérgio Perussi explica que é difícil encontrar uma causa específica para esse grande número de demissões sem dados qualitativos e comparativos com novembro de 2024.

“Entretanto, pode ser uma antecipação, na região, da percepção de que os juros altos já estejam trazendo resultados para a diminuição da atividade econômica prevista para 2026, já que a previsão de crescimento da economia, o PIB, é projetada como menor do que a de 2025. Como a diminuição foi regional, talvez essa já seja uma possível explicação”, destaca.

RANKING DO EMPREGO NA REGIÃO CENTRAL — NOVEMBRO DE 2025

Araraquara – +156 Américo Brasiliense – +104 Boa Esperança do Sul – +68 Gavião Peixoto – +40 Santa Lúcia – +22 Taquaritinga – +18 Dourado – +14 Borborema – +7 Rincão – +5 São Carlos – +5 Motuca – -1 Itápolis – -6 Dobrada – -9 Nova Europa – -13 Cândido Rodrigues – -14 Trabiju – -16 Santa Ernestina – -19 Porto Ferreira – -21 Ibaté – -23 Fernando Prestes – -27 Tabatinga – -27 Ribeirão Bonito – -38 Ibitinga – -38 Descalvado – -133 Matão – -309 Santa Rita do Passa Quatro – -1.643

Leia Também