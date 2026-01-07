Região Central gera 12.814 empregos nos primeiros onze meses de 2025

Produção de laranja: cultura é uma das principais de Matão, município que gerou mais de 5 mil empregos nos primeiros onze meses de 2025 - Crédito: divulgação

A Região Central Paulista, também referida como Região Administrativa Central (RA) do estado de São Paulo, gerou 12.814 empregos nos primeiros onze meses de 2025. Os dados são oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, e incluem apenas o trabalho formal, ou seja, aquele com carteira assinada e todos os direitos previstos na CLT.

A pesquisa do Caged revela uma geração média de 1.164 postos de trabalho por mês e 38,83 por dia. Se dividirmos o volume de empregos gerados pelos 26 municípios, teremos uma média de 492,84 vagas por município.

Porém, apenas os quatro municípios campeões do emprego nos primeiros onze meses do ano — Matão, São Carlos, Araraquara e Itápolis — foram responsáveis por 11.966 vagas, o equivalente a 93,38% do total da Região Central. Os demais 22 municípios, somados, geraram apenas 848 vagas, ou 6,61% do total.

Matão aparece em primeiro lugar na criação de novos contratos CLT em 2025, com saldo positivo de 5.663 empregos, seguido por São Carlos (+3.084), Araraquara (+2.259) e Itápolis (+960). Apenas três municípios apresentaram resultados negativos no período. O destaque negativo é Santa Rita do Passa Quatro, que fechou 3.438 postos de trabalho. Nova Europa e Cândido Rodrigues encerraram o período com saldo negativo de 11 vagas cada.

A região se destaca pela diversidade de sua estrutura produtiva, com forte presença da agroindústria, dos setores têxtil, de minerais não metálicos, de máquinas e equipamentos, além de um expressivo desenvolvimento tecnológico, especialmente em São Carlos, onde se concentram importantes centros de pesquisa.

A Região Administrativa Central ocupa 11.093,30 km², o equivalente a 4,46% do território paulista. Araraquara e São Carlos atuam como importantes polos regionais, com destaque para suas universidades e centros de pesquisa.

Entre os setores produtivos da região estão a agroindústria (açúcar, suco de frutas e ração), os setores têxteis (com destaque para Ibitinga, Borborema e Tabatinga), o vestuário, os minerais não metálicos, máquinas e equipamentos, além do desenvolvimento tecnológico.

Gavião Peixoto, onde a Embraer realiza a montagem final de aeronaves, e São Carlos, com seus centros de pesquisa, são exemplos da presença do setor de alta tecnologia na região. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico criou polos para incentivar setores como Alimentos e Bebidas, Metal-Metalúrgico, Saúde e Farma e Têxtil, Vestuário e Acessórios.

São Carlos é um dos municípios que compõem a Região Central e é conhecida por sua forte vocação para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. A cidade abriga importantes centros de pesquisa e universidades, como a UFSCar, a USP e o Centro Universitário Central Paulista (Unicep). Além disso, a proximidade com Araraquara, outro importante polo regional, cria uma relação de intensa interdependência entre as duas cidades.

Além de Araraquara e São Carlos, a Região Central inclui outros municípios como Ibitinga, Matão, Itápolis, Porto Ferreira e Descalvado, entre outros, cada um com suas características e setores produtivos específicos.

RANKING DO EMPREGO NA REGIÃO CENTRAL EM 2025 (JANEIRO A NOVEMBRO)

Matão – +5.663 São Carlos – +3.084 Araraquara – +2.259 Itápolis – +960 Ibitinga – +564 Porto Ferreira – +563 Gavião Peixoto – +555 Tabatinga – +467 Borborema – +403 Taquaritinga – +400 Ibaté – +348 Ribeirão Bonito – +334 Descalvado – +138 Fernando Prestes – +113 Rincão – +97 Dourado – +69 Boa Esperança do Sul – +55 Motuca – +39 Trabiju – +35 Américo Brasiliense – +26 Santa Lúcia – +24 Santa Ernestina – +22 Dobrada – +1 Nova Europa – -11 Cândido Rodrigues – -11 Santa Rita do Passa Quatro – -3.438

