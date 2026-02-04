PremieRpet abre vagas de emprego na unidade de Dourado

Fábrica da Premier Pet em Dourado - Crédito: reprodução

A PremieRpet, uma das principais empresas do setor de nutrição animal do Brasil, está com vagas de emprego abertas na unidade de Dourado (SP). Ao todo, são 11 tipos de oportunidades, distribuídas entre vagas efetivas, temporárias, banco de talentos e para o programa Jovem Aprendiz.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial de recrutamento da empresa, no endereço premierpet.gupy.io.

As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de formação, ampliando as chances tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho.

Vagas disponíveis em Dourado

Confira as oportunidades abertas:

Analista de Microbiologia Jr – Efetivo

Analista de Recursos Humanos – Efetivo

Auxiliar de Almoxarifado I – Efetivo

Auxiliar de Atendimento (PCD) – Banco de talentos

Coordenador de Infraestrutura e Redes – Efetivo

Eletricista de Manutenção Industrial – Efetivo

Mecânico de Manutenção – Efetivo

Técnico de Laboratório I – Vaga temporária

Jovem Aprendiz – Banco de talentos

Jovem Aprendiz (Facilidades) – Banco de talentos

Vendedor – Banco de talentos (todas as regiões do Brasil)

As vagas destinadas ao banco de talentos permanecem abertas para futuras contratações, conforme a necessidade da empresa.

Sobre a PremieRpet

A PremieRpet® é uma empresa brasileira líder na produção de alimentos para cães e gatos e pioneira no segmento Super Premium no país. Reconhecida nacionalmente, a companhia se destaca pela inovação, qualidade nutricional e forte presença no mercado pet.

A unidade de Dourado integra o parque industrial da empresa e desempenha papel estratégico na produção e no desenvolvimento de produtos voltados à nutrição animal.

