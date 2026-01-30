Prefeitura de Ibaté segue com inscrições abertas para concurso público

Avenida São João em Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté segue com inscrições abertas para o concurso público que visa ao provimento de empregos efetivos no quadro da administração municipal. Ao todo, estão sendo ofertadas 90 vagas imediatas, além de cadastro reserva, com salários que variam de R$ 2.387,28 a R$ 7.500,00, acrescidos de benefícios previstos em lei.

Os certames são regidos pelos respectivos editais, seus anexos e eventuais retificações, e têm como banca organizadora o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM).

Vagas na área da Educação

O Edital nº 01/2026 é voltado à área da Educação e contempla cargos que exigem formação superior e experiência no magistério. As contratações ocorrerão sob o regime celetista (CLT).

Entre os cargos disponíveis estão:

Coordenador Pedagógico – 17 vagas

Diretor de Escola – 16 vagas

Vice-Diretor de Escola – 5 vagas

Supervisor de Ensino – 1 vaga

Professor de Educação Física – 1 vaga

Os vencimentos podem chegar a R$ 7.500,00, além de benefícios como cesta básica e auxílio-alimentação, conforme a legislação municipal.

Vagas em diversas áreas

Já o Edital nº 02/2026 oferece oportunidades para candidatos com escolaridade de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 6.080,50, além dos benefícios legais.

Entre os cargos ofertados estão:

Administrador Público, Contador, Controlador Interno, Médico Veterinário, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Fiscal, Educador Social, Motorista, Técnico em Processamento de Dados, Cozinheira, Tratorista, entre outros.

Engenharia

O concurso também contempla vagas de nível superior na área de Engenharia, com jornada de 40 horas semanais.

Engenheiro Agrônomo – 1 vaga

Engenheiro Civil – 1 vaga

Ambos exigem formação superior na área correspondente e registro no órgão de classe. O vencimento é de R$ 6.080,50, com taxa de inscrição de R$ 103,00. Somente serão aceitos diplomas de instituições reconhecidas pelo MEC.

Guarda Civil Municipal

O certame inclui ainda vagas para Guarda Civil Municipal, com provimento efetivo.

Vagas: 10

Requisitos: Ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e CNH categoria A/B

Jornada: 40 horas semanais ou escala 12x36

Salário: R$ 2.387,28

Inscrição: R$ 78,80

Além do salário-base, o cargo conta com cesta básica, auxílio-alimentação e adicional de periculosidade de 30%. Conforme legislação municipal, 20% das vagas são reservadas para mulheres.

Inscrições e provas

As inscrições podem ser realizadas de 22 de janeiro a 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site do IBAM. A prova objetiva, assim como as demais etapas previstas em edital, está marcada para o dia 29 de março de 2026.

A Prefeitura de Ibaté orienta os candidatos a lerem atentamente os editais completos, disponíveis no site da banca organizadora, onde constam todas as informações sobre requisitos, atribuições, etapas do concurso e critérios de avaliação.

Mais informações estão disponíveis em:

https://www.ibamsp-concursos.org.br/#

