Indústria são-carlense gera 50% dos empregos em 2025

Linha de produção da Tecumseh do Brasil : O estoque de empregos formais da indústria de São Carlos é de 24.720, o que representa 297% do estoque total, que é de 90.986 postos de trabalho com carteira assinada - Crédito: divulgação

O setor industrial de São Carlos gerou cerca de 50% dos empregos formais em 2025, de acordo com dados oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os dados revelam que, das 3.080 vagas no mercado de trabalho entre janeiro e outubro deste ano (diferença entre 41.223 contratações e 38.143 demissões), o segmento fabril foi responsável pela abertura de 1.426 postos de trabalho. O setor admitiu 9.344 pessoas e demitiu 7.918.

O estoque de empregos formais da indústria de São Carlos é de 24.720, o que representa 27,2% do estoque total, que é de 90.986 postos de trabalho com carteira assinada. De 2020 para 2025, o estoque de empregos na indústria saltou de 19.237 para 24.720, o que significa 5.483 vagas a mais. O crescimento do emprego industrial nesses quase seis anos foi de 28,5%.

O diretor regional do Ciesp São Carlos, Paulo Giglio, ressalta que São Carlos ultrapassa 90 mil vínculos formais de trabalho. “Acredito que devemos terminar o ano com a cidade gerando entre 3.000 e 3.200 novos postos de trabalho. Nesse total, a indústria deve gerar 50%, o que é muito interessante”, aposta.

Com relação às perspectivas para 2026, Giglio crê em um crescimento moderado. “Acredito que devamos crescer entre 2% e 4%, e a produção deve crescer entre 1% e 3%. Acredito em um crescimento cauteloso para o próximo ano, a não ser que exista alguma mudança econômica. Mas, pela trajetória de 2024 e 2025, a tendência é realmente de um crescimento moderado”, comenta.

INDÚSTRIA REPRESENTA 24,57% DO PIB – De acordo com dados da Fundação Seade, com um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 14,1 bilhões, São Carlos tem o maior nível de riqueza da região Central Paulista, que engloba um total de 26 municípios, cerca de 1 milhão de habitantes e um PIB superior a R$ 45 bilhões.

O parque metalmecânico de São Carlos é muito forte, com produção de eletrodomésticos, motores automotivos, compressores herméticos, fogões, entre outros. Multinacionais como Tecumseh, Electrolux, Volkswagen e Faber-Castell também fazem parte de uma economia local diversificada.

O Seade Municípios revela que, atualmente, o setor de serviços é responsável por 60,7% da distribuição do PIB municipal de São Carlos. A indústria aparece em segundo lugar, com 24,57%. Os impostos líquidos de subsídios somam 13,35% do PIB. O agronegócio vem em quarto lugar, com 1,3% do total das riquezas geradas ao longo de um ano.

Na indústria, o destaque é a fabricação de máquinas e materiais elétricos, que representa 43,1%. A fabricação de móveis e equipamentos responde por 16,9% da produção fabril. Produtos alimentícios vêm logo atrás, com 14,4% do total. O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias responde por 9,6%, e os produtos têxteis aparecem com 5,2%.

Na distribuição do Valor Adicionado, os serviços aparecem em primeiro lugar, com 58,6%. A indústria vem em seguida, com 28,4%, e a administração pública com 11,3%. A agropecuária fecha o VA com 1,7%.

Leia Também