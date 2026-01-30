(16) 99963-6036
Guaraná São Carlos abre vaga para vendedor externo com contratação CLT

30 Jan 2026 - 13h51Por Da redação
A Guaraná São Carlos, tradicional fabricante de refrigerantes que atua desde 1951, está com vaga aberta para vendedor externo no município de São Carlos (SP).

A contratação é em regime CLT e oferece salário fixo, além de premiação por meta de vendas, vale-refeição, vale-transporte, veículo da empresa, plano médico coparticipativo e plano odontológico.

Para concorrer à vaga, é necessário ter experiência em vendas, residir em São Carlos e possuir CNH categoria A ou B com EAR. O horário de trabalho é das 7h30 às 17h48.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail adm@refrigerantessaocarlos.com.br

