sexta, 19 de dezembro de 2025
Grupo Pão de Açúcar abre novas vagas de emprego em São Carlos

19 Dez 2025
Pão de Açúcar - Crédito: arquivo

O Grupo Pão de Açúcar segue contratando em São Carlos; confira as vagas em aberto:

 

Todas as funções são para contratação efetiva e atuação nas unidades da rede em São Carlos.

O Pão de Açúcar é uma das maiores empresas do varejo alimentar brasileiro, com mais de 765 lojas físicas em todo o país, além de forte presença no comércio eletrônico. A rede reúne marcas como Pão de Açúcar, Extra, e produtos exclusivos como Qualitá, Taeq e Club des Sommeliers.

