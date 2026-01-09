Feirão de Emprego da Vetro acontece neste sábado com diversas oportunidades

A Vetro está crescendo e quer você fazendo parte desse time de sucesso! Neste sábado, dia 10 de janeiro, estaremos realizando um Feirão de Emprego na Praça Municipal de Ibaté, das 9h às 12h, com diversas oportunidades para quem busca desenvolvimento profissional e estabilidade.

Nossos benefícios:

Salário competitivo

Vale Alimentação

Cesta Básica

Plano de Saúde UNIMED

Plano Odontológico ODONTOPREV (cobertura nacional)

Auxílio Combustível (exclusivo para residentes em São Carlos e Araraquara)

PLR – Participação de Lucros e Resultados Plano de Carreira Diversos Programas de Incentivo Diversas Parcerias e Convênios

Vagas disponíveis:

Operador de Produção

Mecânico Industrial

Inspetor da Qualidade

Importante: mesmo que seu perfil não se encaixe imediatamente nas vagas disponíveis, estaremos realizando cadastro de currículos para futuras oportunidades em diversas áreas da empresa.

Se você está em busca do seu primeiro emprego, recolocação no mercado ou novos desafios, essa é a sua chance! Traga seu currículo, venha conhecer mais sobre a Vetro e dê o próximo passo na sua carreira.

Local: Praça Municipal de Ibaté

Horário: das 9h às 12h

Esperamos por você!

Compartilhe com amigos e familiares e venha construir o futuro com a Vetro