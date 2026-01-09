(16) 99963-6036
sexta, 09 de janeiro de 2026
Imperdível

Feirão de Emprego da Vetro acontece neste sábado com diversas oportunidades

09 Jan 2026 - 08h05Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Feirão de Emprego da Vetro acontece neste sábado com diversas oportunidades -

A Vetro está crescendo e quer você fazendo parte desse time de sucesso! Neste sábado, dia 10 de janeiro, estaremos realizando um Feirão de Emprego na Praça Municipal de Ibaté, das 9h às 12h, com diversas oportunidades para quem busca desenvolvimento profissional e estabilidade.

Nossos benefícios:

  • Salário competitivo
  • Vale Alimentação
  • Cesta Básica
  • Plano de Saúde UNIMED
  • Plano Odontológico ODONTOPREV (cobertura nacional)
  • Auxílio Combustível (exclusivo para residentes em São Carlos e Araraquara)
  • PLR – Participação de Lucros e Resultados Plano de Carreira Diversos Programas de Incentivo Diversas Parcerias e Convênios

Vagas disponíveis:

  • Operador de Produção
  • Mecânico Industrial
  • Inspetor da Qualidade

Importante: mesmo que seu perfil não se encaixe imediatamente nas vagas disponíveis, estaremos realizando cadastro de currículos para futuras oportunidades em diversas áreas da empresa.

Se você está em busca do seu primeiro emprego, recolocação no mercado ou novos desafios, essa é a sua chance! Traga seu currículo, venha conhecer mais sobre a Vetro e dê o próximo passo na sua carreira.

Local: Praça Municipal de Ibaté
Horário: das 9h às 12h

Esperamos por você!

Compartilhe com amigos e familiares e venha construir o futuro com a Vetro

Leia Também

Região Central gera 12.814 empregos nos primeiros onze meses de 2025
Trabalho19h04 - 07 Jan 2026

Região Central gera 12.814 empregos nos primeiros onze meses de 2025

Santa Casa de São Carlos abre vagas de emprego para diversos setores
Empregos18h20 - 07 Jan 2026

Santa Casa de São Carlos abre vagas de emprego para diversos setores

Auxiliar de limpeza, motorista, mecânico: Balcão do SCA oferece novas vagas de emprego; confira
Há vagas14h16 - 07 Jan 2026

Auxiliar de limpeza, motorista, mecânico: Balcão do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil; há vagas para São Carlos
Oportunidade 06h34 - 06 Jan 2026

Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil; há vagas para São Carlos

Unimed São Carlos abre processo seletivo com vagas em diversas áreas
Oportunidade 18h44 - 30 Dez 2025

Unimed São Carlos abre processo seletivo com vagas em diversas áreas

Últimas Notícias