Feirão de Emprego da Vetro acontece neste sábado com diversas oportunidades

A Vetro está crescendo e quer você fazendo parte desse time de sucesso! Neste sábado, dia 10 de janeiro, estaremos realizando um Feirão de Emprego na Praça Municipal de Ibaté, das 9h às 12h, com diversas oportunidades para quem busca desenvolvimento profissional e estabilidade.
Nossos benefícios:
- Salário competitivo
- Vale Alimentação
- Cesta Básica
- Plano de Saúde UNIMED
- Plano Odontológico ODONTOPREV (cobertura nacional)
- Auxílio Combustível (exclusivo para residentes em São Carlos e Araraquara)
- PLR – Participação de Lucros e Resultados Plano de Carreira Diversos Programas de Incentivo Diversas Parcerias e Convênios
Vagas disponíveis:
- Operador de Produção
- Mecânico Industrial
- Inspetor da Qualidade
Importante: mesmo que seu perfil não se encaixe imediatamente nas vagas disponíveis, estaremos realizando cadastro de currículos para futuras oportunidades em diversas áreas da empresa.
Se você está em busca do seu primeiro emprego, recolocação no mercado ou novos desafios, essa é a sua chance! Traga seu currículo, venha conhecer mais sobre a Vetro e dê o próximo passo na sua carreira.
Local: Praça Municipal de Ibaté
Horário: das 9h às 12h
Esperamos por você!
Compartilhe com amigos e familiares e venha construir o futuro com a Vetro