Faber-Castell abre vagas de emprego na unidade de SÃ£o Carlos

A Faber-Castell, uma das maiores fabricantes de materiais escolares do mundo, está com novas oportunidades de emprego abertas em sua unidade de São Carlos (SP). As vagas contemplam diferentes níveis de formação e áreas de atuação.
Confira algumas das posições disponíveis:
-
Coordenador de Produção (São Carlos)
-
-
-
Operador Multifuncional - Vaga afirmativa PCD (São Carlos - SP)
- Supervisor de manutenção (São Carlos - SP)
A empresa foi fundada em 1761, na Alemanha, e é reconhecida mundialmente pela produção dos tradicionais EcoLápis, fabricados com madeira de reflorestamento. Presente no Brasil desde 1930, o país abriga atualmente a maior operação da companhia, com três fábricas e mais de 10 mil hectares de florestas plantadas.
A produção nacional pode chegar a até 2 bilhões de lápis por ano. Com forte foco em sustentabilidade, a empresa compensa aproximadamente 900 mil toneladas de CO da atmosfera, reforçando seu compromisso ambiental e social.