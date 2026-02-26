(16) 99963-6036
Faber-Castell abre vagas de emprego na unidade de SÃ£o Carlos

02 Mar 2026 - 07h45Por Da redaÃ§Ã£o
Faber-Castell - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£oFaber-Castell - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Faber-Castell, uma das maiores fabricantes de materiais escolares do mundo, está com novas oportunidades de emprego abertas em sua unidade de São Carlos (SP). As vagas contemplam diferentes níveis de formação e áreas de atuação.

Confira algumas das posições disponíveis:

A empresa foi fundada em 1761, na Alemanha, e é reconhecida mundialmente pela produção dos tradicionais EcoLápis, fabricados com madeira de reflorestamento. Presente no Brasil desde 1930, o país abriga atualmente a maior operação da companhia, com três fábricas e mais de 10 mil hectares de florestas plantadas.

A produção nacional pode chegar a até 2 bilhões de lápis por ano. Com forte foco em sustentabilidade, a empresa compensa aproximadamente 900 mil toneladas de CO da atmosfera, reforçando seu compromisso ambiental e social.

