Faber-Castell abre novas vagas de emprego em São Carlos

Faber-Castell - Crédito: divulgação

A Faber-Castell, uma das maiores fabricantes de materiais escolares do mundo, está com novas oportunidades de emprego abertas em sua unidade de São Carlos. As vagas contemplam diferentes níveis de formação e áreas de atuação. Confira:



Reconhecida mundialmente pela produção dos tradicionais EcoLápis, a empresa foi fundada em 1761, na Alemanha, e mantém forte presença no Brasil desde 1930. Atualmente, o país abriga a maior operação da companhia, com três fábricas e mais de 10 mil hectares de florestas plantadas.

A produção nacional pode chegar a até 2 bilhões de lápis por ano, consolidando o Brasil como peça estratégica nas operações da marca. Além disso, a empresa também se destaca pelo compromisso com a sustentabilidade, compensando aproximadamente 900 mil toneladas de CO da atmosfera por meio de suas ações ambientais.

Os interessados em participar dos processos seletivos podem consultar as vagas disponíveis e realizar o cadastro por meio do site oficial da empresa.

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