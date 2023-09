Empresa localizada em São Carlos abre mais de 540 vagas de emprego

SIGA O SCA NO

Xmbots - Crédito: Divulgação

A XMobots, maior fábrica de drones da América Latina, atualmente com mais de 400 funcionários, está expandindo sua equipe e abrindo mais de 540 oportunidades de emprego em São Carlos, para preenchimento ainda em 2023.

Do total de vagas abertas, mais de 410 estão direcionadas para o time de Pesquisa e Desenvolvimento da XMobots, ou seja, contratações de engenheiros e técnicos especializados em diversas áreas para atuação em projetos voltados ao desenvolvimento de novas tecnologias robóticas.

Além das vagas de P&D, a XMobots também está recrutando talentos para os setores de Operações, Marketing e Comercial. A empresa valoriza a diversidade e a inclusão, incentivando candidatos de diferentes origens e experiências a se candidatarem.

Com as novas contratações, a empresa deverá fechar o ano de 2023 com um quadro de quase 1.000 colaboradores.

A Gerente de Recursos Humanos da XMobots, Manuela Albuquerque, complementa que para determinadas vagas não é necessária a experiência no segmento de drones, uma vez que todos os aprovados passarão por processos de treinamento que em alguns casos pode levar até 1 mês para serem concluídos. “Buscamos profissionais apaixonados por tecnologia e que querem nos ajudar a escrever essa história de transformação da tecnologia brasileira”.

É possível encontrar informações sobre as vagas e enviar a candidatura no site oficial www.xmobots.com.br/carreiras.

