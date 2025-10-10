(16) 99963-6036
sexta, 10 de outubro de 2025
Empresa demite 40 funcionários em São Carlos

10 Out 2025 - 16h32Por Da redação
Carteira de trabalho - Crédito: divulgaçãoCarteira de trabalho - Crédito: divulgação

A Âmbar Tech, empresa de tecnologia ligada a construção civil, instalada na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, demitiu, nesta sexta-feira, 10 de outubro, mais de 40 funcionários, segundo alguns ex-colaboradores que entraram em contato com o SCA.

O portal de notícias São Carlos Agora entrou em contato via e-mail com a empresa e por whatsApp com um funcionário.

Ele divulgou uma nota, confirmando que a Âmbar realizou alguns ajustes em seus negócios para se adequar a realidade atual do mercado de Construção Civil e as restrições impostas pelas taxas de juros e cenário macro econômico. 

“Estes ajustes visam garantir a sustentabilidade da empresa em uma jornada saudável, e continuaremos trazendo tecnologia pra São Carlos e região. Não comentaremos detalhes dos ajustes operacionais, e asseguramos que todos profissionais impactados tiveram todos seus direitos garantidos, tendo sido tratados com o máximo respeito, pelo qual prezamos sempre”, conclui o texto oficial enviado pela empresa.

