Electrolux recua em demissões em massa na unidade de São Carlos

Linha de produção da Electrolux de São Carlos. A empresa iniciou diálogo com o Sindicato para a implementação de um Plano de Demissão Voluntária, que teve a adesão de 60 trabalhadores. - Crédito: Divulgação

Após extensas negociações com o Comitê Sindical de Empresa (CSE) e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, a direção da Electrolux do Brasil voltou atrás no plano de demitir 160 trabalhadores de sua planta em São Carlos. A empresa havia alegado a existência de excedente de pessoal e chegou a anunciar as dispensas em junho deste ano.

Dando continuidade ao diálogo, foi implementado um Plano de Demissão Voluntária (PDV), que ofereceu incentivos específicos aos funcionários que optassem por aderir ao programa. Como resultado, 60 trabalhadores decidiram, por livre vontade, deixar a companhia.

Em 2024, a Electrolux investiu R$ 520 milhões na expansão e modernização da fábrica de São Carlos, com o objetivo de nacionalizar a produção de fogões e fornos domésticos. O investimento, iniciado em 2017 e concluído em 2023, tornou a unidade a mais moderna do grupo nesse segmento em todo o mundo, segundo o diretor da fábrica local, engenheiro Oscar Tavares Neto.

A modernização também trouxe ganhos ambientais: a redução de 1.500 toneladas na emissão de gás carbônico, graças ao fim da necessidade de transporte marítimo para importação de componentes. Além disso, a linha de pintura foi automatizada, gerando economia de água e um processo mais limpo. Também foram instalados 60 robôs na linha de produção.

Atualmente, a unidade de São Carlos processa cerca de 15 mil produtos por dia — entre fornos, fogões e lavadoras — o que equivale a aproximadamente 3 milhões por ano.

Em 2024, o quadro funcional era de 2.031 colaboradores, sendo 72,2% homens e 27,8% mulheres. Do total, 88% atuavam na produção e 12% na administração. A fábrica contava ainda com 99 colaboradores PcD, e 25,7% das mulheres ocupavam cargos de liderança — índice que deve alcançar 50% até 2030. Além disso, 25% das vagas são destinadas à comunidade LGBT+.

