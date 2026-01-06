Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil; há vagas para São Carlos

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu, nesta segunda-feira (5), o período de inscrições para o concurso público para a área médica que se estende até as 23h59 de 30 de janeiro.
Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca examinadora contratada para fazer o certame.
O edital está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
Vagas
O certame selecionará 152 profissionais para trabalhar em hospitais universitários federais administrados pela estatal e ainda formará o cadastro de reserva.
As vagas estão distribuídas em 96 especialidades:
- cirurgia geral;
- ginecologia e obstetrícia;
- pediatria;
- anestesiologia;
- cardiologia;
- clínica médica e
- oncologia, além de outras definidas conforme a necessidade de cada hospital.
Os salários iniciais variam conforme a jornada de trabalho:
- 24 horas semanais: R$ 11.464,35
- 40 horas semanais: R$ 19.107,31
Taxa de inscrição
O valor da taxa de inscrição é de R$180, que deverá ser paga até 2 de fevereiro.
Pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até quarta-feira (7).
O candidato inscrito no CadÚnico deverá preencher o requerimento de isenção do pagamento de inscrição no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas. Já o candidato doador de medula óssea deverá enviar eletronicamente o documento de identidade e o documento expedido pela unidade coletora que comprove ser doador de medula óssea cadastrado nos hemocentros estaduais.
Cotas
Em relação a reserva de vagas, o edital aumenta em 5% na cota para pessoas pretas e pardas. Desta forma, o quadro de vagas ofertadas terá as seguintes reservas:
- 25% para candidatos negros (pretos e pardos).
- 10% para pessoas com deficiência (PcD).
- 3% para candidatos indígenas.
- 2% para candidatos quilombolas (novidade).
Os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência serão submetidos ao procedimento de análise documental para caracterização da deficiência. E os candidatos negros, indígenas e quilombolas serão submetidos ao procedimento de verificação documental complementar à autodeclaração.
Provas
As provas objetivas serão aplicadas, simultaneamente, em 42 municípios de todas as 27 capitais das unidades da federação, em 29 de março. A etapa é eliminatória e classificatória.
Conforme o edital, as provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha.
O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado em 11 de maio.
Também contarão para classificação a prova de títulos e experiência profissional do candidato. Essa etapa avalia a formação acadêmica (doutorado, mestrado, especialização) e o tempo de serviço na área.
Convocação
Somente serão convocados os aprovados no concurso após esgotado o cadastro de reserva dos cargos nos concursos anteriores vigentes.
O concurso público vigente, homologado em junho de 2025, convocou mais de 1.240 profissionais médicos.
Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato experimental de 90 dias.
O prazo de validade deste concurso público é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
Hospitais participantes
A Ebserh agrupou os hospitais participantes do concurso por macrorregião:
Macrorregião 1 (Norte)
- Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM);
- Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá, Macapá (AP);
- Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, São Luiz (MA);
- Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, Belém (PA);
- Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, Teresina (PI);
- Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima, Boa Vista (RR).
Macrorregião 2 (Nordeste I)
- Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE);
- Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras (PB);
- Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande (PB);
- Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa (PB);
- Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);
- Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);
- Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz (RN).
Macrorregião 3 (Nordeste II)
- Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas, Maceió (AL);
- Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);
- Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);
- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Recife (PE);
- Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina (PE);
- Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju (SE);
- Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe, Lagarto (SE).
Macrorregião 4 (Centro-Oeste)
- Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (sede), Brasília
- Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília, Brasília
- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia;
- Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados (MS);
- Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande;
- Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá;
- Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína (TO).
Macrorregião 5 (Sudeste)
- Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória;
- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte;
- Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG);
- Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG)
- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG);
- Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ);
- Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUSE-Unirio), Rio de Janeiro;
- Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;
- Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos (SP).
Macrorregião 6 (Sul)
- Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba;
- Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas (RS);
- Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior da Universidade Federal de Rio Grande, Rio Grande (RS);
- Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria (RS);
- Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC).
