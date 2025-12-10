(16) 99963-6036
Empregos

Concurso do Governo de SP oferece 200 vagas para Auditor Fiscal; salário inicial é de R$ 21,1 mil

10 Dez 2025 - 06h33Por Da redação
A Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) divulgou o edital de um dos concursos públicos mais aguardados de 2026. A seleção oferece 200 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, função estratégica responsável pela fiscalização tributária, combate à sonegação e fortalecimento da arrecadação estadual.

salário inicial é de R$ 21.177,10, e podem concorrer candidatos com ensino superior completo em qualquer área de formação, desde que o diploma seja reconhecido pelo MEC.

Inscrições abertas

O prazo para participação já começou e segue até 23h59 do dia 9 de janeiro de 2026.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa é de R$ 170,00, com pagamento permitido até 12 de janeiro.

Distribuição das vagas

As oportunidades são para Auditor Fiscal – Nível I, divididas em duas áreas de atuação:

Área Vagas PCD Perfil
Gestão Tributária 150 8 Foco em Direito e Legislação Tributária
TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) 50 3 Foco em transformação digital, análise de dados e processos

Provas em dois dias

A avaliação será realizada em 28 de fevereiro e 1º de março de 2026, com três provas objetivas distribuídas em dois dias:

  • 28/02 – Sábado (Tarde): Prova 1 – Conhecimentos Gerais (Peso 1)

  • 01/03 – Domingo (Manhã): Prova 2 – Conhecimentos Básicos (Peso 1)

  • 01/03 – Domingo (Tarde): Prova 3 – Conhecimentos Específicos (Peso 2)

Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar mínimo de 50% em cada prova e 60% na média ponderada final.

Locais de aplicação

As provas serão aplicadas em 16 cidades do estado de São Paulo:

São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Presidente Prudente, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e Sorocaba.

