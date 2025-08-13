Coca-Cola abre vaga para repositor em São Carlos

Coca-Cola abre vaga para repositor - Crédito: divulgação

A Coca-Cola Andina Brasil está com oportunidade aberta para repositor em São Carlos. O profissional será responsável pelo abastecimento de todo o portfólio da empresa nos pontos de venda, controle de estoque e validade dos produtos e negociação de pontos extras para exposição.

Veja como se candidatar neste link.

Requisitos

Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, possuir CNH categoria A (definitiva e dentro da validade), disponibilidade de horário e residir em São Carlos.

Benefícios

A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, ambulatório multiprofissional (em unidades específicas), programas de acompanhamento de doenças crônicas, Gympass, “Pack para Você” extensivo a dependentes, vale alimentação e/ou refeição, restaurante em unidades fabris, kit escolar, descontos em produtos, vale transporte opcional, participação nos resultados e diversas iniciativas de aprendizagem e desenvolvimento.

Processo seletivo

O processo será composto pelas etapas de cadastro, teste de raciocínio básico, entrevistas com RH e gestor, avaliação prática, exame admissional, análise de perfil e contratação.

A Coca-Cola Andina Brasil afirma que valoriza a diversidade e incentiva a candidatura de pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, integrantes da comunidade LGBTQIA+ e profissionais de diferentes idades e nacionalidades.

