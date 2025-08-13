(16) 99963-6036
quarta, 13 de agosto de 2025
Oportunidade

Coca-Cola abre vaga para repositor em São Carlos

13 Ago 2025 - 10h34Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Coca-Cola abre vaga para repositor - Crédito: divulgaçãoCoca-Cola abre vaga para repositor - Crédito: divulgação

A Coca-Cola Andina Brasil está com oportunidade aberta para repositor em São Carlos. O profissional será responsável pelo abastecimento de todo o portfólio da empresa nos pontos de venda, controle de estoque e validade dos produtos e negociação de pontos extras para exposição.

Veja como se candidatar neste link.

Requisitos
Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, possuir CNH categoria A (definitiva e dentro da validade), disponibilidade de horário e residir em São Carlos.

Benefícios
A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, ambulatório multiprofissional (em unidades específicas), programas de acompanhamento de doenças crônicas, Gympass, “Pack para Você” extensivo a dependentes, vale alimentação e/ou refeição, restaurante em unidades fabris, kit escolar, descontos em produtos, vale transporte opcional, participação nos resultados e diversas iniciativas de aprendizagem e desenvolvimento.

Processo seletivo
O processo será composto pelas etapas de cadastro, teste de raciocínio básico, entrevistas com RH e gestor, avaliação prática, exame admissional, análise de perfil e contratação.

A Coca-Cola Andina Brasil afirma que valoriza a diversidade e incentiva a candidatura de pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, integrantes da comunidade LGBTQIA+ e profissionais de diferentes idades e nacionalidades.

Leia Também

Vagas no Méqui: rede abre mais de 40 oportunidades de trabalho em São Carlos
Oportunidade 07h59 - 07 Ago 2025

Vagas no Méqui: rede abre mais de 40 oportunidades de trabalho em São Carlos

Fábrica da Volkswagen está com vaga aberta para Eletricista de Manutenção em São Carlos
Oportunidade 07h11 - 06 Ago 2025

Fábrica da Volkswagen está com vaga aberta para Eletricista de Manutenção em São Carlos

São Carlos gera 1.834 empregos no primeiro semestre de 2025
Trabalho17h25 - 04 Ago 2025

São Carlos gera 1.834 empregos no primeiro semestre de 2025

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira
Há vagas09h29 - 31 Jul 2025

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Provas para concurso da Prohab serão realizadas neste domingo
Empregos16h08 - 30 Jul 2025

Provas para concurso da Prohab serão realizadas neste domingo

Últimas Notícias