Araraquara gera mais empregos na construção do que São Carlos

Construção Civil - Crédito: divulgação

Embora São Carlos tenha, no total, um estoque maior de empregos, Araraquara emprega mais pessoas no setor da construção. São Carlos possui um estoque de emprego formal de 3.815 vagas na construção, dentro de um total de 90.988 empregos. Assim, os contratos de trabalho CLT dessa área representam apenas 4,19% do total. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados no final de dezembro de 2025.

Em Araraquara, a construção representa um total de 7,43% do estoque de empregos, que soma 85.599 contratos de trabalho. O segmento mantém um estoque de 6.366 empregos com direitos da CLT.

Assim, em números absolutos, a construção mantém em Araraquara um estoque de empregos 2.551 maior do que em São Carlos.

Outra cidade que não faz parte da região administrativa, mas está geograficamente próxima e tem população parecida, é Rio Claro. Mesmo com um estoque de 68.618 empregos, o município também supera São Carlos no volume de empregos na construção. Rio Claro tem um estoque de 3.990 contratos formais CLT nesse segmento, 175 a mais do que São Carlos. O setor representa 5,81% do estoque de empregos.

Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, o presidente do CRECISP (Conselho dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo), José Augusto Viana Neto, afirma que, embora São Carlos tenha uma economia mais pujante, Araraquara possui um número bem maior de construções civis, tanto existentes quanto novas. Isso, segundo ele, faz com que o setor apresente maior empregabilidade, seja para construção, reformas ou reparos.

“A economia de São Carlos é muito mais forte do que a de Araraquara. São Carlos tem hoje quase 270 mil habitantes, enquanto Araraquara tem pouco mais de 250 mil. Temos o PIB municipal de São Carlos em R$ 18,3 bilhões e o de Araraquara em R$ 14,6 bilhões. Isso mostra que São Carlos possui uma economia mais pujante. Em compensação, Araraquara tem um número muito maior de construções do que São Carlos. É isso que mostram os dados do Caged de novembro de 2025. Assim, o número de empregos na construção é muito maior”, afirma.

Araraquara passa por um desenvolvimento muito grande, mas isso ainda não se reflete totalmente no mercado imobiliário. Segundo ele, o preço do metro quadrado para compra de imóveis em São Carlos é bem maior do que em Araraquara, e o mesmo ocorre com os valores de locação.

“Isso está muito ligado ao poder aquisitivo da população. São Carlos tem muitas universidades. Assim, com um número menor de imóveis em comparação com Araraquara, o preço é maior. A questão dos valores é muito complexa e envolve diversos fatores para definir o valor de cada imóvel. Apesar da proximidade geográfica, os mercados são muito parecidos, mas, no que diz respeito ao valor da propriedade, São Carlos apresenta maior robustez no mercado.”

EMPREGOS FORMAIS NA CONSTRUÇÃO – DADOS DO CAGED (NOVEMBRO/2025)

São Carlos – 3.815 empregos de um estoque de 90.988 – 4,19% do total

Rio Claro – 3.990 empregos de um estoque de 68.618 – 5,81% do total

Araraquara – 6.366 empregos de um estoque de 85.599 – 7,43% do total

Leia Também