Vandalismo danifica equipamento de seguranÃ§a na ferrovia em SÃ£o Carlos

Rumo vagÃµes - CrÃ©dito: Arquivo/SÃ£o Carlos Agora

Um equipamento de monitoramento da ferrovia foi alvo de vandalismo na tarde do dia 9 de março, na região da Vila Morumbi, em São Carlos. O caso foi registrado na Polícia Civil e é investigado pelo 2º Distrito Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, o dano foi constatado por volta das 18h no km 202 da via férrea, após o Centro de Controle Operacional (CCO) deixar de receber o sinal sonoro de um detector de descarrilamento — dispositivo utilizado para monitorar a segurança da linha férrea.

Uma equipe de segurança da concessionária responsável pela ferrovia foi enviada ao local e verificou que a caixa do equipamento estava quebrada, com canos e componentes internos cortados, indicando ação de vandalismo.

No dia seguinte, os agentes retornaram ao ponto para nova verificação e constataram que o equipamento permanecia danificado.

Segundo o registro policial, a inutilização desse tipo de dispositivo compromete o sistema de monitoramento da ferrovia e pode indicar interferência externa com o objetivo de reduzir os mecanismos de controle da via, criando condições para possíveis ações ilícitas. Além disso, a situação aumenta o risco operacional e pode contribuir para a ocorrência de incidentes ou acidentes ferroviários.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso foi registrado como dano e segue sob apuração da Polícia Civil.

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