Uma pessoa perde a vida em engavetamento na Washington Luís

Um engavetamento com três veículos, ocorrido na tarde desta quarta-feira (28) na Rodovia Washington Luís (SP-310), próximo a Santa Gertrudes, resultou em uma vítima fatal. O condutor de uma caminhonete, que ficou completamente destruída após a colisão, não resistiu aos ferimentos.

O acidente, registrado no KM 166, em frente à base da concessionária Eixo SP, provocou um congestionamento de aproximadamente dois quilômetros no sentido interior. A lentidão também afeta o tráfego no sentido oposto.

De acordo com informações preliminares, uma caminhonete e duas carretas se envolveram na colisão. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Equipes de resgate, incluindo a Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e SAMU, foram acionadas para atender a ocorrência."

