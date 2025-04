Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no CDHU

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (6), por porte ilegal de arma de fogo, no Condomínio 6 do CDHU, localizado na Rua Júlio César dos Santos.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h59, durante uma operação policial na região. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe do Comando Força composta pelo tenente Carvalho e cabo Miguel avistou um veículo com um único ocupante que, ao notar a presença da viatura, tentou realizar uma manobra de retorno. O automóvel foi abordado imediatamente.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, durante a vistoria no interior do veículo, foi localizado um revólver Taurus calibre .38, com numeração NB63519, municiado com cinco cartuchos intactos.

O suspeito alegou que a arma pertencia ao seu pai, que, segundo ele, não possui porte legal. Diante da situação. O veículo foi apreendido e removido ao pátio municipal por irregularidades administrativas. A ocorrência foi apresentada à Central de Polícia Judiciária de São Carlos, onde o delegado de registrou o boletim de ocorrência policial por porte ilegal de arma de fogo.

Foi arbitrada fiança no valor de um salário mínimo. Como o suspeito não apresentou os recursos necessários, permaneceu preso, à disposição da Justiça.

