Júri popular condena a 14 anos de prisão autor de homicídio no Cidade Aracy

Local do crime e Matheus no destaque - Crédito: arquivo

O tribunal do júri condenou a 14 anos de prisão em regime fechado Alison Gabriel Feliciano Waldemar, que na noite do dia 15 de julho de 2022, matou a tiros Mateus Mariano Cordeiro, que na época tinha 21 anos. O crime ocorreu no cruzamento da Avenida Anésio Silva com a Rua Antônio Luiz Zanquim, no Cidade Aracy 2. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (25), no Fórum Criminal de São Carlos.

O crime foi esclarecido pela DIG. Na época, o acusado se apresentou na delegacia e confessou o crime. Disse que conhecia Matheus desde a época da escola, mas não mantinha amizade com ele. A motivação do crime, segundo ele, seria ameaças de morte que vinha sofrendo por parte de Matheus.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

