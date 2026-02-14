(16) 99963-6036
Trabalhador fica ferido em acidente em obra do supermercado Covabra

14 Fev 2026 - 09h27
Corpo de Bombeiros deixando o local - Crédito: SCA

Um trabalhador, cuja identidade não foi divulgada, ficou ferido na manhã deste sábado (14) após sofrer um acidente de trabalho nas obras de construção do supermercado Covabra, instaladas na antiga sede da empresa Toalhas São Carlos.

De acordo com informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à vítima no local. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

O trabalhador foi socorrido consciente e com ferimentos leves pela Unidade de Resgate, sendo encaminhado à Santa Casa para avaliação médica.

Até o momento, não há detalhes sobre o que teria provocado o acidente nem sobre o estado de saúde atualizado da vítima.

