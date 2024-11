Receita Federal apreende pares de tênis com suspeita de falsificação no Centro

Compartilhar no facebook

A Receita Federal, com o apoio da Polícia Militar, realizou nesta quarta-feira (13) uma operação contra a suspeita de venda de produtos falsificados em três cidades do interior de São Paulo: Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. A ação teve como alvo uma loja localizada na esquina da Rua Bento Carlos com a Avenida São Carlos, onde foram apreendidos diversos pares de tênis.

As autoridades receberam informações de que os produtos comercializados apresentavam indícios de falsificação. Todo o material foi recolhido para análise e, caso seja comprovado que os itens são legítimos, eles poderão ser devolvidos ao comerciante. A operação busca combater o comércio de produtos piratas, visando proteger tanto os consumidores quanto os fabricantes.

A Receita Federal afirmou que outras ações poderão ser realizadas para intensificar o combate à falsificação na região.

