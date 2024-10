Procurado por homicídio é detido por policiais federais no Shopping Iguatemi

SIGA O SCA NO

11 Out 2024 - 09h36

11 Out 2024 - 09h36 Por Marcos Escrivani

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um procurado por homicídio, de 62 anos, foi detido por policiais federais nesta quinta-feira, 10, no Shooping Iguatemi.

O crime teria sido cometido em 1987 no estado do Amazonas e o acusado seria funcionário do shopping.

Os policiais receberam informação de que o foragido estaria em São Carlos e foram até o estabelecimento com um mandado de busca e apreensão. Após pesquisa e confirmação que ele seria procurado, foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

