Procurado por furto é preso no Centro

Um jovem de 24 anos, que estava foragido da Justiça, foi capturado na noite de sábado (27), na região central de São Carlos.

Policiais militares, cientes de que havia um mandado de prisão for furto (artigo 155) contra o acusado, a ser cumprido no regime semiaberto, e que ele costuma ficar nas proximidades do cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Raimundo Corrêa, foram até lá conseguiram localizá-lo.

Diante dos fatos, o procurado foi detido, conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também