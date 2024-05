SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 30 anos, procurado por furto, foi detido por policiais militares na manhã desta sexta-feira, 24, na Avenida Professor Bernhard Gross, no Parque Tecnológico Damha.

Os PMs foram acionados via Copom e no local, após pesquisa via Prodesp, constou que havia um mandado de prisão contra D.L.C.S. que foi detido, encaminhado ao CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

