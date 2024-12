Polícia Militar inicia "Operação Natal" na área do 38º BPM/I

Coronel Cardeal, comandante do 38º BPM/I: Me sinto são-carlense e é uma sensação de obrigação e prazer poder servir a sociedade" - Crédito: Divulgação

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), que abrange as cidades de São Carlos, Ribeirão Bonito e Porto Ferreira, além de supervisionar os municípios de Dourado, Descalvado e Santa Rita do Passa Quatro, lançou na tarde de sexta-feira (6) a “Operação Natal 2024”. A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança devido ao aumento do fluxo de pessoas e à intensificação das atividades comerciais durante o período de fim de ano.

Reforço no efetivo

De acordo com o tenente-coronel César Alexandre Cardeal, comandante do 38º BPM/I, a operação contará com o reforço do efetivo policial em toda a área de atuação do batalhão. Isso incluirá a participação de policiais que desempenham funções administrativas e o uso de modalidades especializadas de policiamento, como Rádio Patrulhamento Padrão (RPP), ROCAM e Companhia de Força Tática. Além disso, serão utilizadas escalas de serviço por meio dos programas DEJEM e Delegada. "Todos os anos, com essa preocupação, reforçamos o policiamento nesse período, nessa Operação Papai Noel. Teremos, além da equipe ordinária do dia-a-dia, teremos também equipes de DEJEM, equipes de atividade delegada, que foram fornecidas pela Prefeitura, justamente no intuito de resguardar e proteger o cidadão com relação a esse período de compras", afirmou o comandante.

A operação, que será realizada até o dia 31 de dezembro, visa intensificar a segurança em toda a área do batalhão, prevenindo crimes como furtos, roubos, estelionatos e delitos relacionados a veículos. A ação também busca reforçar a sensação de segurança, especialmente em áreas comerciais e zonas de maior incidência criminal.

Conscientização da população

Outro ponto destacado pelo tenente-coronel é a conscientização da população sobre os golpes aplicados por criminosos por meio de telefones e internet, como o falso Pix, promoções enganosas, boletos falsos e solicitações fraudulentas de transferências bancárias. A campanha dará atenção especial aos idosos, considerados mais vulneráveis a essas práticas.

A operação começou oficialmente nesta segunda-feira (9), alinhada ao cronograma das Associações Comerciais dos municípios abrangidos pelo 38º BPM/I, que incluem São Carlos, Ribeirão Bonito, Dourado, Ibaté, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira.

