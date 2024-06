Polícia Civil de Ibaté prende autor de diversos roubos no município

SIGA O SCA NO

Na tarde de hoje, a Polícia Civil de Ibaté, sob o comando do Dr. Miguel Carlos Capobianco Júnior, identificou e prendeu o acusado de diversos roubos ocorridos no município. Após investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado, J.R.A, de 20 anos, a qual foi deferida prontamente pelo Judiciário local.

O acusado foi preso e recolhido ao Centro de Triagem da Cadeira Pública de São Carlos. Entre os crimes cometidos,destacam-se roubos a estabelecimentos comerciais. As investigações prosseguem para identificar e prender outros envolvidos nos crimes.

