PM frustra furto de bike em condomínio no centro

SIGA O SCA NO

As bikes que iriam ser furtadas, foram restituídas aos proprietários - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares frustraram as pretensões de um suspeito de 20 anos que pretendia furtar bicicletas de um condomínio de apartamentos na rua Marechal Deodoro, no centro de São Carlos. Ele foi surpreendido quando saia do prédio de posse de duas bikes por volta das 2h desta quarta-feira, 12.

O funcionário de uma empresa de monitoramento, após ser notificado do crime, através das câmeras de segurança do condomínio, foi ao local e ficou em frente esperando a PM. O criminoso ainda estaria no interior da garagem.

No endereço, os policiais notaram que o portão estaria arrombado e nem chegaram a entrar, já que o criminoso estava de saída e carregava duas bikes. A síndica do prédio foi solicitada pela PM e informou que outros furtos teriam ocorrido e que o autor dos crimes seria o mesmo e tudo teria sido gravado por câmeras de segurança.

Diante dos fatos, o acusado foi detido e encaminhado à CPJ. Após ser autuado em flagrante por furto, foi recolhido ao centro de triagem.

Leia Também