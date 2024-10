Pintor acusa trio de agressão; mandante seria a ex-mulher

SIGA O SCA NO

14 Out 2024 - 08h57

14 Out 2024 - 08h57 Por Marcos Escrivani

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um boletim de ocorrência de lesão corporal foi registrado neste domingo, 13, na CPJ e a vítima seria um pintor de 35 anos que acusa três homens e que a mandante seria sua ex-mulher. O caso teria ocorrido em uma rua de terra na região do Parque do Kartódromo, no Parque Arnold Schmidt.

Segundo a vítima, três homens, um deles sobrinho de sua ex-mulher, que seria a mandante, passaram a desferir socos, pontapés e pauladas e só cessaram a pancadaria quando o pintor teria simulado estar desmaiado.

Antes das agressões, ressalta o pintor, que teria sido perseguido e ameaçado de morte. Ainda de acordo com ele, o sobrinho de 29 anos da ex-mulher seria ainda foragido da Justiça. O caso se apurado por policiais civis.

