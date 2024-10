Pai de bebê de 1 ano que morreu em acidente de moto disse que saiu para fazer a filha dormir

SIGA O SCA NO

10 Out 2024 - 08h55

10 Out 2024 - 08h55 Por Da redação

Caso foi registrado no plantão policial. - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A irmã do pai da menina de 1 ano que morreu após um acidente de moto em Porto Ferreira na noite da última terça-feira (8), esteve no plantão policial para registrar o óbito da criança e deu detalhes do ocorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, o pai da criança, relatou à irmã, que estava levando a filha para dar uma volta de moto quando foram atingidos frontalmente por outra motocicleta, que trafegava em alta velocidade e com os faróis apagados, em uma rua curva próxima à sua residência.

Com o impacto da colisão, pai e filha foram arremessados da moto. A bebê ficou sob o veículo e foi socorrida por um vizinho, que a levou para o Hospital de Porto Ferreira. Em seguida, a criança foi transferida para a Santa Casa de São Carlos, onde não resistiu e veio a óbito.

O pai da vítima acompanhou a filha durante o trajeto e relatou que a bebê sofreu quatro paradas cardíacas. A Polícia Civil investiga as causas do acidente e apura se o pai da criança utilizava capacete no momento da colisão. A bebê, infelizmente, não estava usando o equipamento de segurança.

