Cavalo cai de altura de 20 metros em área de difícil acesso e mobiliza bombeiros e equipe do Canil

Bombeiros no local - Crédito: Maycon Maximino

Um cavalo caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros em uma região de difícil acesso na região do bairro Cidade Aracy, na manhã desta sexta-feira (4).

A ocorrência mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros e do Canil Municipal, que trabalham há mais de três horas no local tentando resgatar o animal. De acordo com as informações , não há acesso viário viável até o ponto exato onde o cavalo caiu, o que obriga os socorristas a utilizarem técnicas de rapel para chegar até ele.

A operação conta com apoio de uma veterinária do Canil, que acompanha a descida e será responsável por sedar o cavalo antes que ele seja içado com uso de cordas e equipamentos específicos.

Ainda não há previsão exata para a conclusão do trabalho, mas estima-se que a operação possa durar ao menos mais quatro horas. O caso segue em andamento e novas informações serão divulgadas assim que disponíveis.

