Bebê de um ano é internada em estado grave na UTI da Santa Casa; pai alega queda de moto

Santa Casa São Carlos - Crédito: Comunicação Santa Casa

Uma bebê de um ano foi internada na UTI Pediátrica da Santa Casa de São Carlos no início da madrugada desta quarta-feira, 9, após um acidente de trânsito na rua Dr. Carlindo Valeriani, em Porto Ferreira.

Consta em boletim de ocorrência na CPJ que o pai entrou com a criança nos braços na Santa Casa de Porto Ferreira. A menina apresentava hematoma na coluna cervical e sangramento pela boca. Indagado, o pai disse que estava em uma moto com a criança quando ocorreu uma queda e a bebê bateu com a cabeça no solo.

Durante o atendimento, a pequena vítima chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, e foi intubada, mas recuperou a circulação espontânea. Devido à gravidade das lesões, a bebê foi transferida para a UTI Pediátrica da Santa Casa onde passou por procedimentos médicos e continua internada em estado grave.

Leia Também