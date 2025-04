Pai acusa escola no São Carlos 1 de "abandono de incapaz"

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um pai de 39 anos acusou os responsáveis de uma escola no São Carlos 1, de “abandono de incapaz”. Ele registrou queixa na CPJ nesta quarta-feira, 9, alegando que seu filho de 3 anos não estaria recebendo os cuidados necessários.

No documento policial, o pai relata que o filho estaria “abandonado” no interior da escola, não tendo ninguém que o acompanhasse no dia a dia. Chegou a fazer reclamações junto a direção da instituição de ensino e na Secretaria de Educação. Porém, nada teria sido feito.

Relata o pai ainda que em algumas oportunidades o filho teria chego em casa com mordidas, molhado e com a boca machucada. Procurou por informações, mas não teria obtido nada de concreto. Por este motivo optou por fazer um boletim de ocorrência para que o filho seja resguardado quando a sua integridade física.

