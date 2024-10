Paciente é acusado de assédio sexual em hospital em São Carlos

SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 09h12 Por Marcos Escrivani

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um boletim de ocorrência foi registrado neste domingo, 6, na CPJ, sobre assédio sexual. O acusado é um paciente de 50 anos e o caso teria ocorrido em um hospital particular de São Carlos.

Uma técnica de enfermagem de 41 anos relatou que foi até um dos quartos trocar a fralda geriátrica de um paciente e segundo ela, teria sido agarrada pelos braços e proferindo palavras de baixo calão teve o rosto levado de encontro ao seu pênis, que estaria ereto. A vítima disse ainda que teria sido agarrada pelo pescoço. Ela gritou por socorro e uma cuidadora de 21 anos tentou ajudá-la, quando também teria sido agarrada e forçada a uma tentativa de sexo oral. A jovem disse o acusado estaria se masturbando e teria solicitado antes das tentativas forçadas, para ir ao banheiro

Ambos pediram por ajuda e colegas de trabalho entraram no quarto e conseguiram tirar as duas mulheres das mãos do acusado.

