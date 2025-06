Operação da Polícia Civil com apoio de helicóptero Pelicano prende casal de advogados no Damha

Helicóptero Pelicano no Damha - Crédito: colaborador

Uma grande operação da Polícia Civil chama a atenção na manhã desta terça-feira (17) em São Carlos. A ação, que conta com o apoio do helicóptero Águia (Pelicano), ocorre em diferentes pontos da cidade.

De acordo com as primeiras informações, mandados de prisão foram cumpridos no condomínio Damha, onde dois advogados foram presos. Eles estariam ligados com a morte do casal José Eduardo Ometto e Rosana Ferrari, encontrados mortos em um chácara em São Pedro, no dia 6 de abril. As vítimas eram donas de uma escola infantil na cidade de Araraquara.

A equipe do São Carlos Agora acompanha o caso e segue em busca de mais informações. Novas atualizações serão publicadas ao longo do dia.

