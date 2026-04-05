Colisão entre carros deixa adolescente ferido em São Carlos

Crédito: SCA

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na noite deste domingo (5), no cruzamento da Rua Major José Inácio com a Rua Joaquim Eduardo Catarino, em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas, um veículo modelo Celta seguia pela Rua Joaquim Eduardo Catarino, descendo a via, com três ocupantes: o motorista, a namorada e um adolescente de 14 anos, que estava sentado no banco traseiro, atrás do passageiro.

No momento em que o carro atravessava o cruzamento, acabou sendo atingido lateralmente por outro veículo, que trafegava pela Rua Major José Inácio. Com o impacto da colisão, o Celta perdeu o controle, bateu contra um poste e ficou atravessado na via.

O adolescente, apesar de estar usando cinto de segurança, bateu a cabeça com a força do impacto. Ele chegou a sair do veículo e caiu na rua, sendo socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Os demais ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos graves.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

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