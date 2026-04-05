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domingo, 05 de abril de 2026
Segurança

Motorista colide com semáforo na rotatória do Cristo

05 Abr 2026 - 17h08Por Da redação
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Motorista colide com semáforo na rotatória do Cristo - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo (5), na rotatória do Cristo, em São Carlos, e terminou com a derrubada de um semáforo e a fuga do condutor do veículo.

De acordo com informações apuradas no local, o carro seguia pela Avenida Doutor Tancredo de Almeida Neves e, ao chegar na rotatória que dá acesso à Avenida Francisco Pereira Lopes, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo acabou atingindo e derrubando um semáforo, parando em seguida próximo a um poste.

No automóvel havia duas pessoas. Segundo a Guarda Municipal de São Carlos, o passageiro permaneceu no local, enquanto o condutor fugiu logo após o acidente.

Ainda conforme relato do passageiro aos agentes, ambos haviam consumido bebidas alcoólicas e retornavam de um churrasco no momento da colisão. O passageiro foi encaminhado ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária), onde assumiu responsabilidade pelos fatos. Ele não sofreu ferimentos.

Até o momento, o motorista não foi localizado.

Por conta dos danos ao semáforo, o trânsito na região segue sendo controlado pela Guarda Municipal. O fluxo está parcialmente prejudicado para quem trafega pela Avenida Doutor Tancredo de Almeida Neves em direção à Avenida Francisco Pereira Lopes, assim como para motoristas que passam pela Avenida Comendador Alfredo Maffei, no sentido do shopping.

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