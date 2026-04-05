Homem armado com faca invade sorveteria e rouba dinheiro do caixa

Um estabelecimento comercial foi alvo de roubo na noite deste sábado (4), na Avenida Doutor Teixeira de Barros, no bairro Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, um indivíduo entrou em uma sorveteria por volta das 21h00 portando uma faca. Ao se aproximar do caixa, ele anunciou o assalto e exigiu o dinheiro disponível no local.

Durante a ação criminosa, o suspeito conseguiu subtrair cerca de R$ 100,00 em dinheiro do caixa do estabelecimento. Após o roubo, o homem fugiu rapidamente e tomou destino ignorado.

Policiais militares realizaram patrulhamento nas imediações logo após o ocorrido, porém até o momento nenhum suspeito foi localizado.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes para identificação e localização do autor do crime.