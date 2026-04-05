(16) 99963-6036
domingo, 05 de abril de 2026
Segurança

Motociclista fica gravemente ferido após queda na SP-215 em São Carlos

05 Abr 2026 - 19h29Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica gravemente ferido após queda na SP-215 em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

 

Um jovem de 20 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde deste domingo (5), na rodovia SP-215, em São Carlos.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista seguia no sentido ao bairro Cidade Aracy  quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e caiu. O acidente ocorreu próximo a uma ciclovia paralela à rodovia.

Equipes do Samu foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. A vítima apresentava ferimentos graves, com intenso sangramento, sendo rapidamente socorrida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

Ainda segundo informações apuradas, o jovem trabalhava como entregador de aplicativo.

As causas da queda ainda serão investigadas. O estado de saúde do motociclista é considerado grave.

Leia Também

Colisão entre carros deixa adolescente ferido em São Carlos
Segurança19h54 - 05 Abr 2026

Colisão entre carros deixa adolescente ferido em São Carlos

Motorista colide com semáforo na rotatória do Cristo
Segurança17h08 - 05 Abr 2026

Motorista colide com semáforo na rotatória do Cristo

Bandido armado de faca invade empresa e rouba celular de vigia
São Carlos 15h38 - 05 Abr 2026

Bandido armado de faca invade empresa e rouba celular de vigia

Homem armado com faca invade sorveteria e rouba dinheiro do caixa
Rua Larga 14h03 - 05 Abr 2026

Homem armado com faca invade sorveteria e rouba dinheiro do caixa

Moto é furtada no Centro é proprietária pede ajuda
Segurança10h16 - 05 Abr 2026

Moto é furtada no Centro é proprietária pede ajuda

Últimas Notícias