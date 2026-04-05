Motociclista fica gravemente ferido após queda na SP-215 em São Carlos

Crédito: SCA

Um jovem de 20 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde deste domingo (5), na rodovia SP-215, em São Carlos.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista seguia no sentido ao bairro Cidade Aracy quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e caiu. O acidente ocorreu próximo a uma ciclovia paralela à rodovia.

Equipes do Samu foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. A vítima apresentava ferimentos graves, com intenso sangramento, sendo rapidamente socorrida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

Ainda segundo informações apuradas, o jovem trabalhava como entregador de aplicativo.

As causas da queda ainda serão investigadas. O estado de saúde do motociclista é considerado grave.

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