Bandido armado de faca invade empresa e rouba celular de vigia

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um roubo a estabelecimento comercial foi registrado na madrugada deste sábado (5), em uma empresa localizada no CEAT.

De acordo com informações da Polícia Militar, um indivíduo invadiu o local portando uma faca e rendeu o vigia que estava de serviço no local. Durante a ação, o suspeito demonstrava nervosismo e questionou insistentemente sobre a localização de cobre nas dependências da empresa.

Sem localizar o material desejado, o criminoso acabou subtraindo um telefone celular modelo Moto G M30 pertencente ao vigia e, em seguida, fugiu do local tomando rumo desconhecido.

Apesar das buscas realizadas nas imediações, até o momento o suspeito não foi localizado.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil,

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