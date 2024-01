Mulher vítima de explosão em condomínio está internada na UTI de hospital particular

Village 3 - Crédito: Google Maps

A mulher de 26 anos que teve parte do corpo queimado durante uma explosão em uma casa no condomínio Village Damha 3, no primeiro dia do ano, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de São Carlos. Assim que receber alta médica ela deve ser chamada para prestar depoimento.

O dentista José Roberto Teixeira Pinto Junior, 45, que também estava no imóvel sofreu queimaduras graves e ficou internado em um hospital na cidade de Sertãozinho/SP, mas acabou morrendo na madrugada do dia 15 deste mês. Ele deixou duas filhas.

As circunstâncias que ocorreram a explosão estão sendo investigadas pela Polícia Civil, no entanto, o SCA apurou que naquela tarde, a Polícia Militar foi acionada o local onde o Corpo de Bombeiros já havia contido o incêndio e o SAMU havia socorrido o dentista e a mulher.Na casa a Polícia Militar apreendeu um galão de combustível.

